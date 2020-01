Der Dollar ist der Outperformer

USD: Der Dollar ist der Outperformer

Wenn Gefühle mit ins Spiel kommen, ist es um die Vernunft geschehen. Egal, ob es um Angst oder um Liebe geht. Und derzeit grassiert eben die Angst vor einem unsichtbaren Virus an den Finanzmärkten. Vermutlich ist für die meisten von uns die Wahrscheinlichkeit größer, vom Blitz getroffen zu werden, als sich zu infizieren, geschweige denn daran zu sterben. Mir erschließt sich auch nicht wirklich, warum ich am Devisenmarkt in sichere Häfen gehen oder meine Aktien in Panik verkaufen soll, nur weil ich ein sehr überschaubares Risiko einer Infektion habe. Ja, die chinesische Wirtschaft mag – zumal sie bereits geschwächt ist – gewisse wirtschaftliche Konsequenzen erleiden. Aber wir befinden uns angesichts der heutigen medizinischen Erkenntnisse und Möglichkeiten kaum vor einer neuen Pestepidemie vergleichbar mit der im Mittelalter, die zwischen 1346 und 1353 geschätzt ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas dahinraffte. Eine große Weltwirtschaftskrise ist ebenfalls unwahrscheinlich, zumal die chinesischen Behörden nicht nur mittels drastischer Maßnahmen versuchen, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sondern in einem zweiten Schritt vermutlich auch Anstrengungen unternehmen werden, eventuelle wirtschaftliche Folgen mittels Programmen (Geldpolitik, Stimulierungsmaßnahmen o.ä.) abzufedern.

Und dennoch: die sicheren Häfen wie Yen, Dollar und Franken bleiben wieder einmal in Zeiten von angsterfüllter Unsicherheit gefragt, die “riskanten” Währungen unter Druck, unabhängig davon, ob wir zwischenzeitlich kleinere Korrekturen sehen. Der Dollar ist dabei der Outperformer und zeigt eindrucksvoll, wer im Devisenuniversum der ultimative sichere Hafen ist – ob das nun letztendlich gerechtfertigt ist oder nicht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLS Long EUR/USD Faktor: 10 CU54YP Short EUR/USD Faktor: -10 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

USD: Und dann ist da noch die Fed-Sitzung

Nicht unerwähnt soll die Zinssitzung der Federal Reserve heute Abend bleiben, obwohl sie vermutlich recht unspektakulär werden wird. Zusammengefasst entwickelt sich die Wirtschaft im Rahmen der Projektionen der Fed, vor allem der private Verbrauch ist robust und in der Industrie deutet sich eine Stimmungsaufhellung an. Aber Inflation und Lohnwachstum bleiben nach wie vor hinter den Erwartungen der Fed zurück. Zwar wurde das Phase 1 Abkommen zwischen den USA und China unterzeichnet, sodass die Unsicherheit rund um den Handelskrieg nachgelassen hat, aber die Fed wird ihre Einschätzung zu den Risiken wohl nicht vorschnell anpassen oder deutlich zurückschrauben. Ihre neuen Projektionen werden erst im März veröffentlicht. Alles im allem also kein Grund, irgendetwas zu ändern, sondern eher für vornehme Zurückhaltung und unveränderte Geldpolitik.

Das einzig Spannende könnten in der Pressekonferenz Aussagen zum Reserve Management sein, da die Fed seit Ende 2019 über Repo-Geschäfte erhebliche T-Bill-Volumina kauft, um dem Geldmarkt mehr Liquidität zuzuführen. Schließlich sehen hierin viele Marktteilnehmer eine deutlich expansive Maßnahme seitens der Fed. Sollte Fed-Chef Jerome Powell irgendwelche Hinweise geben, dass diese Käufe in absehbarer Zukunft allmählich zurückgefahren werden, könnte der Markt dies als restriktives Signal werten, ungeachtet dessen, dass Powell wohl versuchen wird, die Reduzierung der Käufe als rein technische Maßnahme zu verkaufen. In diesem Fall könnte der Dollar seine Gewinne noch weiter ausbauen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLR Long EUR/USD Faktor: 5 CU54YQ Short EUR/USD Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: In einer Woche?

Der Markt in Hongkong ist heute aus den chinesischen Neujahrsfeiertagen zurückgekehrt. Die Entwicklung des Aktienmarktes wird vorerst ein Gradmesser für die Marktstimmung sein. In der Zwischenzeit hat die Regierung von Hongkong ein Reiseverbot für Inhaber von Touristenvisa vom Festland erlassen, um die eingeschleppten Virenfälle zu reduzieren. Die Medien berichteten auch, dass US-Handelsminister Ross seine ursprünglich für Mitte Februar geplante Reise nach China abgesagt hat, die auf das Datum des Inkrafttretens des Phase-1-Handelsabkommens gefallen wäre. Bis zu einem gewissen Grad muss sich der Markt möglicherweise auch auf steigende Unsicherheiten bei der Durchführung des Handelsabkommens einstellen. Auf chinesischer Seite hat die Gesamtzahl der bestätigten Fälle des Coronavirus die Zahl der SARS-Ausbrüche im Jahr 2003 bereits überschritten. Die chinesischen Gesundheitsexperten erwarten, dass die Neuinfektionen bereits in etwa einer Woche bis zehn Tagen ihren Höhepunkt erreichen werden. Man wird sehen, ob diese Prognose stimmt. Insgesamt dürfte die Risikoaversion zunächst hoch bleiben.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU95A2 Call EUR/CNH Hebel: 5,0 CU8H2V Put EUR/CNH Hebel: 4,0 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.