Delivery Hero: Hat (index-)technisch geliefert

Die Deutsche Börse hat ihr Regelwerk geändert. Als Konsequenz werden “insolvente Titel” demnächst zeitnah und außerordentlich aus den Leitindizes genommen, was jetzt direkt bei Wirecard an diesem Freitag (21.08.2020; zum Xetra-Schlusskurs) umgesetzt wird. Im Gegenzug wird Delivery Hero – der zurzeit aus index-technischer Sicht beste Nicht-DAX-Titel – in den DAX aufgenommen (DAX-Position 24; Indexgewicht ca. 1,43%). Der DAX wird dann erstmalig am Montag (24.08.2020) mit Delivery Hero an Bord eröffnen. Die Erfahrung zeigt, dass die DAX-Aufnahmekandidaten besonders in den Wochen vor der Index-Aufnahme durch eine Outperformance auffallen. Nach der Index-Aufnahme zeigt sich eine differenzierte Kursentwicklung.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Delivery Hero: Mittelfristig überkaufte Lage

Aus technischer Sicht legte Delivery Hero nach dem IPO im Juni 2017 zügig bis Mitte 2018 auf ca. €52,5 zu. Danach kam es zu einer Zwischenbaisse, wobei die Aktie parallel zur damaligen DAX-Schwäche bis Ende 2018 auf €27,5 rutschte. Hier etablierte sich eine technische Bilderbuch-Hausse (zentraler Hausse-Trend erst bei €55,0). Im Nachklang der Corona-Baisse beschleunigte sich ab März 2020 die Aufwärtsbewegung. Als “Corona-Krisengewinner” stieg der Titel mit (Investment-)Kaufsignalen auf ein All-Time High bei €106,2. Seitdem läuft eine technische Konsolidierung, ohne dass die mittelfristig stark überkaufte Lage bereits abgebaut ist. Da bei Delivery Hero die Index-Phantasie im aktuellen Kurs enthalten sein sollte, die (Investment-)Kaufsignale abgearbeitet sind und weiterhin eine mittelfristig überkaufte Lage vorliegt, wird der Titel auf “technisches Hold” (Sicherungsstopp bei €85.0; zuvor technischer (Zu-)Kauf) zurückgenommen. Für Trading-orientierte Positionen bietet sich ein Take-Profit an.

