Delivery Hero: DAX-Lieferung auf der technischen Überholspur

Nachdem es erst im Juni 2020 zu einer außerordentlichen DAX-Anpassung (Entnahme von Deutsche Lufthansa; Aufnahme von Deutsche Wohnen) kam, deutet sich für September 2020 bei der regulären, jährlichen Überprüfung der DAX-Zusammensetzung mindestens ein weiterer Wechsel an. Auf Basis der aktuellen Regeln sollte Wirecard seine Index-Mitglieschaft verlieren, wobei unter den DAX-Aufnahmekandidaten die im MDAX notierte Delivery Hero zurzeit die besten Aussichten hat.

Delivery Hero: Stabile Hausse-Trends

Delivery Hero (IPO im Juni 2017) ist schwerpunktmäßig Essenslieferant. Der laufende E-Commerce-Boom in der Corona-Krise sorgt für kräftigen Rückenwind im operativen Geschäft. Auch beim “Q-Commerce” (sehr zeitnahe Auslieferung z.B. von weniger als 20 Minuten) ist Delivery Hero im Rennen. Aus technischer Sicht konnte die Aktie nach dem IPO zwar bis Mitte 2018 bis auf ca. €52,5 zulegen, bevor der Titel parallel zur damaligen DAX-Schwäche bis Ende 2018 auf €27,5 zurückgefallen ist. Seitdem hat der Wert eine technische Bilderbuch-Hausse etabliert, wobei der zentrale Hausse-Trend erst bei €55,0 liegt und nur geringen Einfluss auf die aktuelle technische Lage des Titels hat. Ausgehend von Kursen um €40,0 im Oktober 2019 ist Delivery Hero dann auf die technische Überholspur gewechselt. Der mittelfristige Hausse-Trend liegt jetzt bei €63,5 (unterhalb der steigenden 200-Tage-Linie). Der kurzfristige, beschleunigte Aufwärtstrend ist bei €88,0. Auch wenn Delivery Hero jederzeit in eine normale Konsolidierung hineinlaufen kann, deutet die Gesamtlage ein technisches Kurspotenzial bis €110,0 an. Aufgrund der index-technisch und technisch attraktiven Lage bleibt Delivery Hero, die auf Basis der aktuellen Daten im DAX auf Position 23 mit einem DAX-Gewicht von ca. 1,45 Prozent kämen, ein (etwas spekulativer) technischer (Zu-)Kauf.

