DAX: Zielzone in Rufweite

Der DAX zeigte am Freitag lediglich zur Eröffnung einen leichten Erholungsansatz. Anschließend übernahmen wieder die Bären das Ruder und drückten die Notierung im Rahmen von zwei Abwärtswellen bis auf ein in der letzten Handelsstunde verbuchtes 3-Wochen-Tief bei 12.974 Punkten.

Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 13.640 Punkten bleibt somit intakt. Die wichtige Ziel- und Unterstützungszone bei 12.887/12.945 Punkten befindet sich bereits in unmittelbarer Rufweite. Mit Blick auf diesen Support und die kurzfristig extrem überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren würde eine deutlichere Erholungsbewegung den technischen Normalfall darstellen. Mögliche nächste Erholungsziele befinden sich bei 13.080 Punkten, 13.131 Punkten und 13.220/13.228 Punkten. Zur signifikanten Aufhellung der charttechnischen Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster bedürfte es der nachhaltigen Überwindung der darüber befindlichen kritischen Hürde bei derzeit 13.296-13.386 Punkten. Darunter bleiben die Bären im Vorteil. Die Verletzung des aktuellen Supports bei 12.887/12.945 Punkten würde das mittelfristige Bild eintrüben und Abwärtsrisiken in Richtung 12.492-12.604 Punkte signalisieren. Zwischengeschaltete Supports lauten in diesem Fall 12.795 Punkte und 12.733 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

12.887/12.945

12.795

12.733

Nächste Widerstände:

13.080

13.131

13.220/13.228

