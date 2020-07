DAX-Szenario-Playing: Delivery Hero für Wirecard

STOXX AG überprüft via einer Marktkonsultation das Indexregelwerk der Auswahlindizes. Dabei ist – nach den Erfahrungen mit Wirecard – die Regelung von Insolvenzen mit im Fokus. Das Ergebnis der Marktkonsultation soll bis inkl. des 13. August 2020 veröffentlicht werden. Da es wenig Sinn macht, insolvente Unternehmen und deren Aktien für längere Zeiträume in den Auswahlindizes zu haben und Wirecard aktuell im DAX “minimalisiert“ (zurzeit an DAX-Position 30 mit einem DAX-Gewicht von 0,02%) ist, sollte es nicht überraschen, wenn die Marktkonsultation als Ergebnis eine zeitnahe außerordentliche DAX-Anpassung empfiehlt. Als Resultat könnte es noch in der zweiten August-Hälfte 2020 zu einer Anpassung der DAX-Zusammensetzung kommen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mögliche Vorgehensweise

Im August 2020 sollte bei einer außerordentlichen DAX-Anpassung (Entnahme von Wirecard) der Nachrücker von der dann gültigen Selektionsliste (vom Monatsanfang August 2020) gesucht werden. Hierbei wäre es sinnvoll, wie bei einem “Fast Exit” vorzugehen. In diesem Fall wird der Nachrücker zuerst unter den Titeln gesucht, die in beiden Rankings 35 oder besser (bedeutet für das Free Float-Marktkapitalisierungsranking und das 12-Monats-Liquiditätsranking) notieren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Wirecard auf dieser Selektionsliste keine Rankings mehr bekommt und damit die Auswahl des neuen DAX-Titels nicht mehr beeinflussen wird.

Aufnahmekandidaten

Auf Basis der aktuellen Daten sollte Delivery Hero – und eventuell noch Qiagen – das “35 / 35”-Kriterium erfüllen. Bei allen anderen (MDAX-)Titeln deutet sich an, dass beim Liquiditätsranking die Position 35 nicht erreicht wird. Unabhängig davon, ob es bei Qiagen noch zum 35/35-Kriterium reicht, weist Delivery Hero das deutliche bessere Free Float-Marktkapitalisierungsranking auf und wäre in dem Fall der Nachrücker in den DAX

Außerordentliche DAX-Anpassung

Bei einer außerordentlichen DAX-Anpassung im August 2020 würden die Index-Eingangsparameter (Aktienanzahl, Free-Float-Faktoren etc. ) der anderen 29 DAX-Titel unverändert bleiben. Diese werden erst bei der nächsten regulären DAX-Quartalsanpassung im September aktualisiert.

Delivery Hero im DAX: Erwartete Index-Position und erwartetes Index-Gewicht

Auf Basis der aktuellen Daten würde Delivery Hero im DAX auf Position 24 mit einem DAX-Gewicht von ca. 1,40% kommen.

Nachrücker für den MDAX: Aufnahmekandidat Talanx oder Aixtron

Durch den Aufstieg vom MDAX in den DAX sollte der von Delivery Hero hinterlassene, freiwerdende MDAX-Platz entweder an den SDAX-Titel Talanx oder den SDAX-Titel Aixtron fallen. Da dies aktuell ein index-technisches “Kopf-an-Kopf”-Rennen ist, sollte hier erst die Kursentwicklung an den letzten Handelstagen bis Ende Juli 2020 entscheiden, welcher Titel auf der zur Anwendung kommenden August-Selektionsliste besser positioniert sein sollte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine