DAX: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind trotz einer freundlichen Wall Street-Eröffnung mit einem Konsolidierungstag in die neue Woche gestartet. Weltweite Reisebeschränkungen/Lockdowns und unter Erwartungen ausgefallene Konjunkturdaten (z. B. dt. Ifo-Geschäftsklimaindex) sorgten für eine Verschärfung des Mixed Pictures unter den europäischen Sektoren. Vor diesem Hintergrund gab es u.a. beim STOXX Travel & Leisure (-1,4 Prozent) und anderen konjunktursensiblen Sektoren wie dem STOXX Banks (-2,3 Prozent) und STOXX Automobiles (-2,3 Prozent) TakeProfits. Der Dienstagshandel an den europäischen Aktienmärkten dürfte von einer abwartenden Stimmung im Vorfeld des Fed-Zinsentscheides am Mittwoch geprägt sein.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future (nach dem Kursanstieg seit Ende Oktober 2020 von 11.303 auf 14.122) zuletzt zum Abbau der kurz- und mitttelfristiger technischer Überkauften Lage in eine Konsolidierung hineingelaufen. Diese nimmt immer konkreter die (chart-)technishce Form einer Flagge (obere Flaggenbegrenzung jetzt bei ca. 13.970) an. Einerseits ist die Flagge eine trendbestätigende Formation (nach oben). Andererseits signalisieren die gescheiterten Versuche, sich nach oben abzusetzten sowie die zum Wochenstart aufgetretene Kursetablierung unterhalb der leicht nach unten drehenden 10-Tage-Linie eine Ausdehnung der Flagge.

