DAX-Future: Zwischen dem Zweikampf

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von schlechter als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z.B. ISM verarbeitende Gewerbe) und wieder (deutlichen) Kursgewinnen bei den (Long-)Bonds diesseits und jenseits des Atlantiks ergab sich ein Mixed Picture an den europäischen Aktienmärkten. Während im Sog der schwächeren Crude-Oil-Notierungen der Stoxx Oil & Gas (-1,5%) seine relative Schwäche fortgesetzt hat, konnten technisch defensive Sektoren wie der Stoxx Food & Beverage (-0,1) ihre relative Stärke im Sektorvergleich ausbauen. Der Zweikampf (moderate Konjunkturdaten einerseits; Zinsimpulse und monetäre Rückenwind-Phantasien andererseits) sorgt aktuell für einen positiven Grundton an den europäischen Aktienmärkten, der sich auch zur Wochenmitte fortsetzen sollte. Aus technischer Sicht war der DAX-Future seit Anfang Aug. 2019 unterhalb der Resistance um 11.860 (spätere Nackenlinie) in eine Trading-Bodenformation hineingelaufen. Diese hat den charttechnischen Charakter einer Trading-Kopf-Schulter-Kaufformation. Mit dem Sprung über die Nackenlinie (Trading-Kaufsignal) arbeitet der Future an der Etablierung eines neuen (kurzfristigen). Aufwärtstrends, dessen Aufwärtstrendlinie – leicht unterhalb der steigenden 10- Tage-Linie – bei ca. 11.700 liegt. In den letzten Handelstagen bewegte sich der Future unterhalb des kleinen Resistance um 11.992 in einer Mini-Trading-Box. Diese hat einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Deshalb sollte es nicht überrasche, wenn sich der Future weiter nach oben absetzt und in Richtung der nächsten Resistance-Zone um

12.180 läuft. Zone von 12.150 – 12.180 anstehen.

