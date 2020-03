DAX-Future: Zweite, technische Abwärtswelle

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche hat der DAX-Future ca. 275 und der EURO STOXX 50-Future ca. 90 Punkte verloren. In der neuen Woche steht der EZB-Zinsentscheid (12.03.) an. Des Weiteren werden für die USA die annualisierten Feb-CPI-Daten (11.03), die US-Feb.-Importpreise, die US-Feb.-Exportpreise (13.03) veröffentlicht. Für die EWU werden Q4-Arbeitsmarktdaten, Q4-BIP (beide 10.03) und die Jan.-Industrieproduktion (12.03) veröffentlicht. Zu Beginn der neuen Woche sollte die Kombination aus Unsicherheiten bzgl. des Corona-Virus und der Preisauseinandersetzungen am Öl-Markt für eine Fortsetzung der „Flucht in sichere Häfen“ und der Abgaben an den europäischen Aktienmärkten sorgen. Im Laufe der Woche sollte dann die EZB (weiterer geldpolitischer Impuls erwartet) im Mittelfpunkt des Interesses stehen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future nach Rutsch (seit Mitte Feb. von 13.805 auf 11.617) in eine sehr volatile Trading-Range (gestaffelter Support: 11.617 -11.809; Resistance um 12.270) hineingelaufen. Diese hat einen trendbestätigenden Charakter (siehe Volumina) nach unten. Am Freitag folgte dann ein weiteres (Trading-)Verkaufssignal (Rutsch durch den Support bei 11.617). Als Konsequenz steht zum Wochenauftakt die zweite Abwärtswelle nach unten auf der technischen Tagesordnung. Aufgrund der sehr hohen Volatilität befindet sich der DAX (Index) damit in der Nähe einer technischen Baisse (Kursrückgang von mehr als 20,0% vom Top bei knapp 13.800). Die nächsten mittelfristigen Support-Zonen befinden sich bei 10.800 bis 11.000 und danach bei 10.250 – 10.500 (Baisse-Tief vom Jahreswechsel 2018/2019).

Produktidee: Faktor-Zertifikate