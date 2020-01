DAX-Future: Zurück im Trading-Markt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten gab es im Mittwochshandel – nach unter Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (Dez.-USA-schwebende Hausverkäufe unter Erwartungen) und begleitet von leicht rückläufigen Neuansteckungsraten des Coronavirus – ein Mixed Picture an den europäischen Aktienmärkten. Unter den europäischen STOXX Sektoren festigte der STOXX Real Estate (+0,9%; Aufwärtstrends verteidigt) seine Relative Stärke. Zusätzlich stabilisierte sich der STOXX Industrial Goods & Serv. (+1,0%, Support bei 600 bestätigt). Im Gegenzug blieb die laufende Relative Schwäche des STOXX Oil & Gas (-0,4%; nächster Support bei 300 Punkten) intakt. In Summe ist die kurzfristige Volatitlität an den europäischen Aktienmärkten weiter leicht erhöht (u.a. bleibt der Newslow zum Coronavirus, z. B. Einarbeitung der WHO Notstandssitzung, im Fokus), wobei sich ein Trading-Markt andeutet.

Der DAX-Future war seit August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 13045) bis November 2019 auf 13.365 gestiegen. Seitdem hat der Future eine langsamere Gangart, wobei sich ab Dezember 2019 ein flacher Aufwärtstsrendkanal ergab. In diesem Trendkanal stieg er bis Mitte Januar 2020 auf ein neues All-Time High bei 13.639. Hier schlug der Future angesichts der überkauften technischen Lage um und fiel unter die 10-Tage Linie. Durch den Kursrutsch am Montag und das anschließende Mini-Recovery hat sich eine neue kurzfristige gestaffelte Support-Zone zw. 13.000 und 13.150 etabliert. Die technische Lage deutet an, dass der DAX Future zunächst in der Range 13.150 – 13.640 handeln sollte. Aufgrund der gestiegenen Volatilitätsprämie in Kombination mit den ersten Stabilisierungstendenzen ist jetzt der Verkauf von April-DAX-Puts, Basis 10.700 von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate