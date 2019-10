DAX-Future: Zeitwertverfall

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von eine festeren US-Dollar (z.B. neues Jahrestop gegenüber dem Euro) sind die europäischen Aktienmärkte mit geringen Intraday-Schwankungen und reduzierten Volumina in die neue Woche gestartet. Trotz dieser geringen Aktivitäten kam es weiterhin zu einem moderaten Switch in technisch defensive Sektoren, so dass der STOXX Real Estate (+1,0%; Trading- Kaufsignale arbeiten, intakter kurzfristiger Aufwärtstrend) und der STOXX Utilities (+0,6%; neue Intraday-Jahrestops) jeweils ihre relative Stärke im Sektorvergleich fortgesetzt haben. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert einen freundlichen Grundton für die nächsten Handelstage.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future – nach der Aufwärtsbewegung (von 11.241 auf 12.380) – unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 12.480 – 12.600 (an den alten Jahrestops) zur Seite aus dem Trend herausgelaufen. Seitdem hat sich eine Trading-Range (Support um 12.127; Resistance ab 12.480) herausgebildet. Aktuell befindet sich der Future – zum weiteren Abbau der (kurzfristig) überkauften Lage – in einem Trading Markt in dieser Trading- Range. Hierbei hat sich ein Mini-Aufwärtstrend herausgebildet, so dass jetzt ein Test der Resistance-Zone ansteht. Damit arbeitet die Yield Enhancement-Strategie angemessen. Hierbei wurden konservative Novemeber- und Dezember-DAX-Puts – Basispreise unterhalb der DAX Zwischenbaisse- Low im Dezember 2018 bei 10.266 – verkauft, wobei jetzt die leicht gesunkene implizite Volatilität und der Zeitwertverfall der verkauften Optionen diese Strategie unterstützen.

