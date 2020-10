DAX Future: Weiteres Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit der Erwartung an eine bessere US-Konjunkturentwicklung (auch in 2021) und einem weiteren (US-)Konjunkturprogramm, den neuen All-Time-Highs beim DJ Transportation und weiteren (Trading-)Kaufsignalen (z.B. im DJ Utilities) an der Wall Street (der US-Aktienmarkt agiert, als wenn schon ein neues US-Stimulus-Paket vorliegt) kam es auch in Europa zu einer Fortsetzung des zuletzt vorhandenen, freundlichen Grundtons. Begleitet von Switches in eher technisch zyklische Sektoren bzw. den Vorwochenverlierern wie dem Bankensektor, konnte aber auch der europäische Technologiebereich seine mittelfristig relative Stärke mit deutlichen Kursgewinnen im Sektorvergleich verteidigen. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert auch für den letzten Handelstag der Woche eine Verlängerung der aktuell vorliegenden freundlichen Stimmung.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future – innerhalb der seit Juni 2020 bestehenden Seitwärtspendelbewegung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 13.100 – 13.300 Punkten – nach dem Mini-Sell-off (bei 12.316 Punkten) einen neuen Aufwärtstrend etabliert. Dessen Aufwärtstrendlinie liegt – unterhalb der wieder steigenden 10-Tage-Linie – jetzt bei ca. 12.700 Punkten. Dieser (kurzfristige) Aufwärtstrend gewinnt aufgrund des neuen Trading-Kaufsignals (Sprung über den kleinen, zusätzlichen Resistance um 12.920 Punkte) an Stabilität. Dieses Trading-Kaufsignal signalisiert ein deutliches Hereinlaufen in die gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 – 13.300 Punkten.

