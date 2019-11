DAX-Future: Weiteres (Trading-)Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte setzten sich zum Wochenstart – trotz steigender Long-Bond-Renditen und einem festeren Öl-Preis– weiter nach oben ab (z.B. neues Jahreshoch im STOXX Europe 600). Im Kontext von Newsflow/Spekulation zu einer möglichen Zolleinigung zwischen USA/Europa für Automobile legte der STOXX Automobiles (+2,9%; intakte Recovery) kräftig zu. Daneben gehörten der Basic Resources (+3,4%, Trading-Kaufsignal) und Banken (+2,0%; technisches Comback läuft) zu den Tagesgewinnern. Ausgewählte technische (defensive) Sektoren, wie z. B. Food & Bev. (-0,4%; testet seine 200-Tage Linie) schlossen sich nicht der Gesamtmarkttendenz an. In der Summe deuten die vielen neuen All-Time- Highs / Jahrestops in int. Aktienindizes und die verbesserte Marktbreite bei den europäischen Sektorindizes weiter auf eine freundliche Stimmung für die neue Woche in Europa hin.

Aus technischer Sicht starte der DAX-Future im August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.220). Mitte Oktober 2019 sprang der Future mit einem Investment-Kaufsignal über die Resistance-Zone 12.480 – 12.599 (jetzt mittelfristiger Support) nach oben. Das Kaufsignal führte ihn bis auf 12.979. Zuletzt hatte der Future hier eine Mini-Resistance etabliert. Zum Wochenstart ist der Future nun mit einem weiteren (Trading-)Kaufsignal über diese. Resistance gelaufen. Damit hat der DAX-Future auf dem Weg in Richtung 13.200 (bzw. 13.600) einen kurzfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie bei 12.865) etabliert. Das DAX-Portfolio-Beta von 1,1 / die Longs (mit neuen Stopp von 12.220 (war 12.185)) sollten weiter gehalten werden.

