DAX Future: Warten auf die EZB

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum Wochenauftakt haben die europäischen Aktienmärkte weiterhin mit den Verschiebungen im (Währungs-)Umfeld zu kämpfen, wobei jetzt das brit. Pfund ggü. dem Euro unter Druck stand (Unsicherheit, dass bei den Brexit-Verhandlungen zw. EU und UK keine „ansprechende“ Lösung gefunden wird). Darüber hinaus sorgt das Warten auf die EZB und den Details zu möglichen, geldpolitischen (€-)Lockerungen für eine geringe Intraday-Vola. Allerdings setzten sich auf Sektorebene die Trading-Take-Pofits bei Vorwochengewinnern wie z.B. dem STOXX Autos (-1,4%; Konsolidierungsausweitung aufgrund der mittelfr. überkauften Lage) fort. Zunächst bleibt es bei der Verfestigung der Konsolidierungsstimmung

Aus technischer Sicht war der DAX-Future nach dem Election-Trend (seit Ende Oktober 2020; 11.313 –13.290) ab Mitte November 2020 und Kursen um 12.860 in einen kurzfristigen Aufwärtstrend hineingelaufen. Dieser hat den Future in die mittelfristige gestaffelte Resistance-Zone (13.100 – 13.435; besteht seit Juni 2020) geführt. Begleitet von der mittelfristigen überkauften Lage etablierte der Future dann innerhalb dieser Resistance-Zone einen Trading-Markt. Dieser hatte zunächst mit Notierungen oberhalb der noch leicht steigenden 10-Tage-Linie einen „Positiven Bias“. Vor dem Hintergrund der Währungsverschiebungen hat sich zuletzt mit dem Verlassen des kurzfr. Aufwärstrends zur Seite und dem „Bröckeln“ unter die 10-Tage-Linie ein „Negativer Bias“ herausgebildet. Zunächst deutet die kurzfr. tech. Lage eine (zeitliche) Ausweitung dieses Trading-Marktes auf dem aktuellen Kursniveau an.

