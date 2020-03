DAX-Future: Volatile Stabilisierung mit positivem Grundton

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von innerpolitischen Newsflow in den USA („Super Tuesday“-Ergebnis der US Demokraten zu Gunsten von Joe Biden) weiteten die Wall Street und die europäischen Aktienmärkte – nach dem Zinsschritt der US-Notenbank – ihre zum Wochenstart angelaufene Stabilisierung mit weiterhin hohen Intraday-Schwankungen aus. Dies war bei den Umfeldfaktoren von einem etwas festeren US-Dollar begleitet. Bei den europäischen Sektoren griffen besonders defensive Sektoren wie z.B. der STOXX Utilities (+3,1%; zurück über der 10-Tage Linie) und der STOXX Telecom (+2,1%; Support um 225 etabliert) die Rotation zurück in technische defensive Sektoren wieder auf. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert, dass sich diese Stabilisierungsstimmung mit einem positiven Grundton ausweiten sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit dem All-Time High bei 13.805 (Febuar 2020) in einer Korrektur. Dabei war der Future – begleitet von Take-Profit bzw. Trading-Verkaufssignalen – in einem beschleunigten Abwärtstrend bis Ende Februar 2020 bis 11.617 gerutscht. Jetzt hat der Future diesen beschleunigten Abwärtstrend zur Seite in eine volatile Trading-Range (gestaffelter Support: 11.617 – 11.806; Resistance um 12.270) verlassen. Da der Abbau der überverkauften technischen Lage noch einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte sich diese volatile Stabilisierung zeitlich ausweiten. Jedoch erst wenn der Future diese Trading-Range nach oben (Sprung über die Resistance um 12.270) verlässt, wäre die technische Gefahr, dass diese Trading-Range nur einen trendbestätigenden Charakter (nach unten) in eine zweite Abwärtswelle aufweist, von der technische Agenda genommen.

