DAX-Future: Vier wichtige technische Aspekte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel haben sich die europäischen Aktienmärkte – u.a. vor dem Hintergrund einer volatilen Stabilisierung bei den Öl-Futures und dem Newsflow über die Ausweitung des USKonjunkturprogramms (Ausweitung auf dann insgesamt ca. $3.000 Mrd.) – nach den Vortagesverlusten (ebenfalls) stabilisiert. Unter den europäischen Sektoren kam es zu “Short-Coverings” u.a. beim STOXX Oil & Gas (+5,0%; weiterhin unter seiner 10-Tage Linie) und dem STOXX Basic Resources (+2,5%; bisher nur Mini-Stabilisierung). Insgesamt sollte sich die Konsolidierungsstimmung – mit einem Mixed Picture (bei den Sektoren und den europäischen Blue-Chips) – an den europäischen Aktienmärkten fortsetzen.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future – innerhalb seiner Recovery-Bewegung (Start: Mitte März 2020 bei 7.943) – seit Ende März 2020 in einen Recovery-Trend (Trendlinie: 10.150) hineingelaufen. Das Aufwärtsmomentum dieses Recovery-Trends ist „ziemlich hoch“. Zuletzt ist der Future im Umfeld der – noch leicht steigenden 10-Tage-Linie – in eine Konsolidierung in Form einer Trading-Range (Support um 10.120; Resistance um 10.810) hineingelaufen. Damit ergeben sich vier technisch wichtige Aspekte. 1) Die Recovery-Bewegung ist intakt, aber der Slowdown (Abschwächung des Aufwärtsmomentums) sollte sich weiter fortsetzen. 2) Die Konsolidierung / Trading-Range hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter (nach oben; siehe z.B. Volumina). 3) Innerhalb der Trading Range war der Future zuletzt vom Resistance bis zum Support zurückgefallen, wobei dieser Suppport getestet und bestätigt wurde. 4) Die Trading-Range sollte sich auch im Rest der Woche zeitlich ausweiten, auch wenn sich der Future zurück in die Mitte der Trading-Range bewegt.

