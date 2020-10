DAX Future: Vier wichtige technische Aspekte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit dem Rückenwind der freundlichen Wall Street wegen Erwartung an ein neues US-Stimulus Paket und weiterer (Ertrags-)Phantasien für den Tech-Bereich sind auch die europäischen Aktienmärkte stabil in die neue Woche gestartet. Hierbei setzen sowohl der europäische Tech- als auch der Automobile-Sektor ihre – bisher in H2 2020 vorliegende – relative Stärke fort, während der Energy-Sektor seine relative Schwäche durchhalten kann. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert eine Fortsetzung des freundlichen Grundtons.

Aus technischer Sicht gibt es für den DAX-Future aktuell vier wichtige, technische Aspekte. Erstens befindet sich der Future seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtspendelbewegung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 13.100 – 13.300 und oberhalb der Support-Zone um 12.200 – 12.300. Zweitens hat diese Seitwärtspendelbewegung einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Drittens liegt beim DAX-Future – nach dem Mini-Sell-Off bei 12.316 – ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 12.800) vor. Dieser Trend sollte sich fortsetzen. Viertens sorgt das zuletzt aufgetretene Trading-Kaufsignal für ein weiteres Hereinlaufen in die gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 – 13.300.

