DAX Future: Vier wichtige, technische Aspekte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel legten die europäischen Aktienmärkte – begleitet von einem leichteren Euro/US-Dollar, der zurück unter die Marke von 1,20 fiel – deutlich zu. Die kurzfristige Markbtreite bei den 19 STOXX Sektoren verbesserte sich (18 von 19 Sektoren im Plus). Diese waren unter anderem bei einigen technischen defensiven Sektoren wie dem STOXX Health Care (+2,3%) und dem STOXX Pers. & HH Goods (+2,3%) besonders ausgeprägt. In Summe sorgt der nachlassende Aufwärtsdruck beim Euro dafür, dass die europäischen Aktienmärkte wieder stärker ins Fahrwasser der Rekordfahrt an der Weltleitbörse in New York kommen.

Aus technischer Sicht gibt es mit Blick auf den DAX-Future aktuell vier wichtige technische Aspekte. Erstens befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 (Start: 8.222) in einer nicht beendeten Gesamt-Recovery-Bewegung. Zweitens hatte sich seit Juni 2020 unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone (12.926 – 13.305 eine mittelfristige technische Aufwärtsdreieck (trendbestätigender Charakter nach oben; weit fortgeschritten) ergeben. Drittens befindet sich der Future seit Ende Juli 2020 (Start: 12.200) in einem Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie: 12.850), wobei sich ein Wechselspiel aus „Flaggen“-Konsolidierungen, Trading-Kaufsignalen (B10 und B11) und Aufwärtsrallies ergeben hat. Viertens arbeitet der Future – zuletzt mit dem Trading-Kaufsignal B11 – am Sprung über diese gestaffelte Resistance-Zone. Hier deutet sich eine Fortsetzung der Gesamt-Recovery-Bewegung in Richtung 13.500 – 13.600 an.

