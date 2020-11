DAX Future: Veränderte Lage

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem der Wochenstart zunächst noch von den Impulsen durch die US-Wahl geprägt war (z.B. Nikkei 225 auf neue Jahrestops) sorgte danach der Newsflow bzgl. eines „Corona-Impfstoffes mit einem hohen Wirkungsgrad“ für eine Neuausrichtung. Während es bei den Long-Bonds diesseits und jenseits des Attantiks noch zu deutlichen Kursverlusten gekommen war, gab es bei den europäischen Aktienmärkten mittelfristige Kaufsignale. Diese waren z.B. im französischen CAC 40, einem vorherigen Corona-Krisenverlierer, besonders ausgeprägt. Zusätzlich hat auch der S&P 500 neue All-Time-Highs erreicht. Bei den europäischen Sektoren kam es zu Re-Switches zwischen den vorherigen „Corona-Krisen-Gewinnern“ und „–verlierern“, wobei z.B. der STOXX (+12,3%; technisches Kaufsignal) ein Hauptprofiteur war. Einerseits sollten vielen Blue-Chips die Reaktionen übertrieben sein, andererseits sollte die Einarbeitung der „veränderte Lage“ bei den Blue-Chips-Indizes und Sektorfavoriten ein mittelfristiger Prozess sein.

Aus technischer Sicht ist beim DAX-Future der kurzfristige „Election Trend“ (Start bei 11.314) durch weitere Trading-Kaufsignale (jetzt bei ansprechenden Volumina; siehe Chart) direkt in die „Vaccine-Rally“ übergegangen. Hierdurch ist der Future zurück in die alte, gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 – 13.465 gestiegen bzw. auf das Kursniveau um 13.160, bevor Mitte Oktober 2020 die Kursschwäche eingesetzte. Nach der Gesamtrallye von 2.000 Punkten (in sechs Handelstagen) sind nicht nur die Trading-Kaufsignale abgearbeitet, sondern es ist auch eine kurzfristige stark überkaufte Lage entstanden. Deshalb sollten ein Inday und eine deutliche Konsolidierung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone einsetzen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine