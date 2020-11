DAX Future: US-Wahl sorgt für Impulse

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel hatte sich an den europäischen Aktienmärkten die Vorwahlrallye – bei reduzierten Handelsvolumina – fortgesetzt, wobei erneut die (US-)Stimulus-Sektorprofiteure (Finanzen und Autos) von Switches profitierten. Demgegenüber konnte der europäische Telco-Bereich seine relative Schwäche durchhalten. Mit Blick nach vorn werden die internationalen Finanzmärkte und die europäischen Aktienmärkten zunächst die US-Wahl (Trump würde die gegenwärtige US-Wirtschafts- und Finanzpolitik fortsetzen/Biden steht für (Unternehmens-)Steuererhöhungen, einem „US-Green-Deal“ und eine Entschärfung des Handelskonflikts mit Europa // Demokraten verteidigen Mehrheit im US-Repräsentanten-Haus) verarbeiten). Insgesamt sorgt dies für Impulse an den internationalen Aktienmärkten (Nikkei 225 fast am Jahrestop), da jetzt auch Aspekte wie das (US-)Stimulus-Paket sowie eine Lösung in der Brexit-Problematik zwischen EU und UK zurück in den Fokus kommen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future – Start bei 13.150 Punkten – in einen Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie jetzt bei 12.350 Punkten) hineingelaufen. Nach mehreren (Trading-)Verkaufssignalen bei steigenden Volumina endete die Abwärtsbeschleunigung in einem Mini-Sell-Off bei 11.314 Punkten. Danach ist Future mit einem Trading-Kaufsignal aus dem beschleunigten Abwärtstrend nach oben in ein – bisher von reduzierten Volumina – begleitetes Recovery hineingelaufen. Da der Future jetzt gegen die gestaffelte Resistance-Zone von 12.100-12.350 Punkten anläuft, sollte sich das Recovery-Momentum deutlich abschwächen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine