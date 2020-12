DAX Future: Umfeldfaktoren in Bewegung

Reduzierte Markterwartungen – nach Äusserungen aus dem Hause der EZB – an den Umfang der weiteren geldpolitischen Lockerungen durch die EZB haben für Take-Profits bei den europäischen Long-Bonds und für eine „Sprung“ des Euro (vs. USD) über 1,2000 gesorgt. Während die Wall-Street mit dem Rückenwind des schwächeren Greenbacks im frühen Geschäft neue Rekorde erreichte (z.B. beim S&P 500, führte diese Kombination für eine Fortsetzung des freundlichen Grundton an den europ. Aktienmärkten, ohne dass sich das Mixed Picture bei den Sektortendenzen aufgelöst hat. Der STOXX Basic Resources (+3,3%; neues Trading-Kaufsignal) profitierte vom schwächeren US-Dollar. Demgegenüber setzte der Stoxx HealthCare (-0,3%) seine moderate, relative Schwäche weiter fort.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future (seit Ende Oktober 2020; Start bei 11.314) durch die „Election-Rally“ bis in die seit Juni 2020 bestehende Resistance-Zone (13.100 – 13.435) gelaufen war, lag eine kurzfristige überkaufte Lage vor. Diese hat – nach einer kurzen Konsolidierung – den DAX-Future in einen kurzfristigen Aufwärtstrend mit deutlich reduziertem Aufwärtsmomentum geschickt. Der Future „arbeitet“ sich durch diese Resistance-Zone hindurch. Aufgrund der weiterhin vorliegenden, mittelfristigen überkauften Lage und der geringen Volumina sollte es nicht überraschen, wenn sich auch im DAX-Future die kurzfristige Aufwärtsdynamik abschwächt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine