DAX Future: Trendbestätigende Konsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz einer freundlichen Wall Street-Eröffnung kamen die europäischen Aktienmärkte unter anderem vor dem Hintergrund von neuen (deutschen) Lockdown-Verschärfungen nicht über ein Mixed Picture hinaus. Dieses war im Makro-Umfeld unter anderem von steigenden Rohstoff-Notierungen z.B. bei den Öl-Futures begleitet. Davon profitierte der STOXX Energy (+0,7%). Unter den europäischen Sektoren war zusätzlich eine Rotation in technisch defensivere Sektoren wie den STOXX Health Care (+0,9%; Trading-Kaufsignal arbeitet) und den STOXX Utilities (+0,5%; in der Flaggen-Konsolidierung) zu beobachten. In Summe bleibt es beim Bild der letzten Handelstage. Einerseits liegt eine Konsolidierungsstimmung vor. Andererseits besteht, jetzt auch unterstützt durch die Rhetorik der neuen US-Finanzministerin Yellen, weiterhin der übergeordnete positive Grundton an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Ende Oktober 2020 (Start bei 11.303 Punkten) in einer Aufwärtsbewegung. Diese war seit Mitte Dezember 2020 (Start bei 13.000 Punkten) in einen kurzfristigen Aufwärtstrend (neues Top bei 14.122 Punkten) hineingelaufen. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage etabliert der Future seit einigen Handelstagen eine Konsolidierung. Dieser hat bisher die Form einer Flagge, begrenzt durch einen Mini-Abwärtstrend bei 13950 Punkten. Einerseits hat diese Flagge einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Andererseits ist aber die kurzfristig überkaufte Lage noch nicht ausreichend abgebaut, was auf einen weiteren Konsolidierungstag im oberen „Flaggenbereich“ hindeutet.

