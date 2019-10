DAX-Future: Trendbestätigende Konsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von der US-Berichtssaison mit zum Teil deutlichen Ausschlägen bei US-Einzeltiteln gab es im Mittwochshandel zur Wall Street-Eröffnung und an den europäischen Aktienmärkten ein Mixed Picture. Während unter den STOXX Sektoren u.a. der Financial Services (-0,8%; Konsolidierung unter den Jahreshochs) und der Technology (-0,9%; Resistance-Zone um 500 Punkte weiter im Fokus) mit Abgaben belegt waren, hielt die zuletzt angelaufene, mittelfristige relative Stärke des STOXX Telco (+0,2%; Investment-Kaufsignal arbeitet) weiter an. In Summe liegt trotz des kurzfristigen Mixed Pictures bei Sektoren und den europäischen Blue-Chips – innerhalb der Konsolisierungsstimmung – weiterhin ein freundlicher Grundton vor.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future ab Juli 2019 in einer technischen Korrektur bis August 2019 auf 11.241 gerutscht. Nach einer Trading-Bodenformation startete der laufende mittelfristige Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.075). Dabei stieg der Future zunächst bis September 2019 auf 12.480, bevor es insgesamt zu einer Seitwärtsbewegung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 12.480 bis 12.599 kam. Nach dem Sprung über diese Resistance-Zone und der Aufwärtsrallye bis 12.809 (neuer, kleiner Resistanc) ergab sich auch aufgrund der kurzfristig leicht überkauften Lage eine normale Konsolidierung (Mini-Trading-Range zw. 12.590 – 12.809; fallende Volumina). Diese weist einen trendbestätigenden Charakter nach oben auf. Als Konsequenz ist der konservative Verkauf von Januar-DAX-Puts, Basispreis 10.100 (Basispreis unterhalb des Baisse-Lows im Dezemeber 2018) von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate