DAX Future: Trading Markt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche konnten der EURO STOXX 50- und der DAX-Future ganz leicht zulegen. In der neuen Woche stehen folgende Makro-Daten an: Der November-US-Chicago Einkaufsmanagerindex, die Oktober-US-Schwebenden Hausverkäufe (30.11.), der November-EWU-Einkaufsmanagerindex Industrie, die November-EWU-CPI-Daten, der November-US-ISM verarbeitendes Gewerbe, die Oktober-US-Bauinvestitionen sowie der November-US-PKW-Absatz (alle am 01.12.); die Oktober-EWU-PPI-Daten und Oktober-EWU-Arbeitslosenquote (jeweils am 02.12.); der Oktober-EWU-Einzelhandelsumsatz, die November-US-ISM-Dienstleistungen (jeweils am 03.12.); der November-US-Arbeitsmarktbericht sowie die Oktober-US-Handelsbilanz (jeweils am 04.12.). In der neuen Woche sollte sich an den internationalen / europäischen Aktienmärkten das Mixed Picture nach dem Auslaufen der Switch-Prozesse fortsetzen.

Aus technischer Sicht lief der DAX-Future im November 2020 in einem steilen Election-Trend (Start bei 11.314) in die seit Juni 2020 bestehende, gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 – 13.435 hinein. Zum Abbau der kurz- und mittelfristigen überkauften Lage etablierte der Future hier in eine (trendbestätigende) Konsolidierung. Angesichts des positiven Grundtons verläuft diese Aufwärtskonsoldierung derzeit leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Line. Hier liegt eine Mini-Divergenz (moderat steigende Notierungen begleitet von fallenden Volumina) vor. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn sich zum Wochenstart die Aufwärtsdynamik (seit Ende Oktober 2020) weiter abschwächt und sich der Trading Markt (mit negativem Grundton) im direkten Umfeld der leicht steigenden 10-Tage-Linie verfestigt.

