DAX Future: Trading Markt weitet sich aus

Trotz der negativen Corona-Fallzahlen konnte die Wall Street im frühen Mittwochshandel zunächst noch ihre Rekordfahrt (unter anderem S&P 500 mit neuen Intraday-All-Time Highs) fortsetzen, bevor es im späten Handel zu Take-Profits kam. Europäische Aktienmärkte legten – trotz eines anhaltend festen Euros (z. B. gegenüber dem US-Dollar) – bei sinkenden Volatitlitätsindizes leicht zu, ohne dass es zu aber zu einer Veränderung der mittelfristigen Konsolidierungsstimmung gekommen ist. Unter den europäischen Sektoren griff die moderate Aufwärsrotation diesmal defensive Sektoren wie den STOXX Telco (+1,1%; 10-Tage Linie verteidigt) und den STOXX Food & Beverages (+0,8%; neue 10-Tages-Hochs) auf. In Summe weitet sich der seit einigen Handelstagen bestehende Trading-Markt (mit einem negativen Grundton) aus.

Aus technischer Sicht hatte der DAX-Future seit Ende Juli 2020 einen kurzfristigen Aufwärtstrend (ab 12.200 Punkten) etabliert. Dieser liefert ein Zwischentop bei 13.100 Punkten (kleiner Resistance). Seitdem ist der Future aus diesem Aufwärtstrend zur Seite in eine Trading-Markt (direkt an der 10-Tage-Linie) hineingelaufen. Dieser Trading-Markt hatte einen kleinen Support um 12.800 Punkte. In Richtung des kleinen Verfalls (Fr. 21.08.2020; Optionsverfall an den Terminbörsen) kommt es jetzt zu einer Ausweitung des Trading-Marktes, wobei die Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie den negativen Grundton bestätigt

Produktidee: Faktor-Optionsscheine