DAX Future: Trading-Markt weitet sich aus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 60 und der DAX-Future ca. 205 Puntke gewonnen. In der neuen Woche stehen aus dem Macro-Umfeld der US-Sep.-ISM Index Dienstleistungen (05.10.), die US-August-Handelsbilanz (06.10.), die japanische August-Leistungsbilanz, der chinesische Septemper Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, die deutsche August-Handelsbilanz (alles am 08.10.) und die chinesische Geldmenge (im Jahresvergleich; am 09.10.) an. Mit Blick auf die neue Woche sorgt die Corona-Infizierung von US-Präsident Trump in der entscheidenden Phase der US-Präsidentschaftswahl (Anfang November 2020) für einen weiteren Unsicherheitsfaktor, wobei zum Wochenstart Shortdeckungen für eine freundlichen Wocheneröffnung sorgen sollten.

Aus technischer Sicht hatte der DAX-Future – weiterhin innerhalb der seit Juni 2020 bestehenden Seitwärtspendelbewegung (gestaffelter Support: 12.000 – 12.200; gestaffelter Resistance: 13.100 – 13.400) oberhalb der im Index fast waagerecht fallenden 200-Tage-Linie bei 12.170) – eine Abwärtsbewegung (13.435 – 12.316) durchlaufen. Seit dem Mini-Sell-Off (bei 12.316) kommt es zwar zu einer moderaten, kurzfr. Aufwärtsbewegung, jedoch ohne hohes Aufwärtsmomentum. Deshalb fällt es den Future mit dem umsatzschwachen Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie bereits schwer, zum Wochenstart für eine Kursetablierung oberhalb der 10-Tage-Linie zu sorgen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine