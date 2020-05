DAX-Future: Trading-Markt unterhalb des Resistance um 10.800

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unter dem Einduck der laufenden US- und europäischen Quartalsberichtssaison gab es an den europäischen Aktienmärkte im Mittwochshandel ein Mixed Picture. Bei den Umfeldfaktoren wurde dies u.a. mit einem festeren US-Dollar (vs. Euro) begleitet. Nach den deutlichen Vortagesgewinnen gaben bei den europäischn Sektoren der STOXX Oil & Gas (-2,7%) und der STOXX Banks (-1,2%) einen Teil wieder ab. Begleitet wurde dies von einer Rotation zurück in technisch defensivere Sektoren wie den STOXX Health Care (+0,9%). Insgesamt hat sich die laufenden Trading-Markt-Phase mit einem leicht freundlichen Grundton verfestigt.

Im DAX-Future ist aus technischer Sicht die Recovery-Bewegung weiterhin intakt, wobei sich aber das mittelfristige Aufwärtsmomentum kontinuierlich reduziert. Hierbei war der Future aus dem vorherigen, steilen Recoveryy-Trend in eine Trading-Range hineingelaufen. Diese wird von der Support-Zone um 10.200 und der Resistance-Zone um 10.800 begrenzt. Die Trading Range hat solange einen trendbestätigenden Charakter (nach oben), wie der Future den gestaffelten Support von 10.120 bis 10.200 verteidigen kann. In der letzten Woche gab es mit einem Trading-.Kaufsignal einen ersten Versuch, diese Range nach oben zu verlassen. Jedoch ist der Future – ausgehend von der neuen, kleinen Resistance-Zone um 11.337 – mit einem Mini-Intraday-Comedown direkt wieder in die Trading-Range zurückgefallen. Damit liegt – in der Trading-Range – wieder der alte Trading-Markt (mit einem leicht positivem Grundton) im Umfeld der 10-Tage-Linie vor. Die kurzfristige Lage signalisert, dass sich der Future zunächst weiter unterhalb der Resistance-Zone (um 10.800) aufhalten sollte.

