DAX Future: Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Belgeitet von erhöhter Intraday-Volatilität (unter anderem nach Newsflow um chinesische Lockdown-Maßnahmen und im Umfeld der Rede vom Fed-Chef Powell) legten die europäischen Aktienmärkte deutlich zu. Auch die besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten (USA: Mai-Retail Sales; D: ZEW) und weiterer Konjunkturstützungsprogrammen (z.B. Spanien) sorgten für Rückenwind. Dabei waren neben Comeback-Titeln wie z. B. Banken und Telcos auch wieder Tech-Werte unter den besten europäischen Sektoren zu finden. In Summe läuft an den europäischen Aktienmärkten nach der starken Recovery-Rallye ein Trading-Markt. Mit Blick auf den Quartalsverfall am Freitag sollte dabei die „Intraday-)Volatilität hoch bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung (Recovery-(Bewegungs-)Trend bei ca. 11.000). Der 2. Recovery-Trend (10.200 bis 12.936) hat den Future in eine kurz- und mittelfristige überkaufte Lage geführt. In der letzten Wochen ist der Future dann mit einem Take-Profit-Signal in eine Konsolidierung – bisher mit der Form einer Trading-Range (Support um 11.550; Resistance-Zone: 12.800 – 13.000) hineingelaufen. Die erste Abwärtswelle (12.936 – 11.555) hat zwar für den Abbau der kurzfristigen überkauften Lage geführt, jedoch signalisiert die weiterhin bestehende mittelfristige überkaufte Lage eine zeitlich Ausdehnung dieser Trading-Range. Nach dem Mini-IntradayComeback (vom Montag) befindet sich der Future auf dem Weg in die Mitte der TradingRange. Dort deutet sich im Umfeld der 10-Tage-Linie ein volatiler Trading-Markt an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate