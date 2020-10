DAX Future: Trading Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50- und der DAX-Future etwas verloren. In der neuen Woche stehen folgende Macro-Daten auf der Agenda: Das chinesische GDP (Q3 2020) und die chinesische Sep.-Industrieproduktion (am 19.10.) sowie die deutschen Sep.-PPI-Daten und die US Sep. Baugenehmigungen und –beginne (jeweils am 20.10.). Hinzu kommen das Eurozonen Okt.-Verbrauchervertrauen, die US-Sep.-Frühindikatoren und die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (alle am 22.10.). Am Ende der Woche kommen die Okt.- Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für Japan, Frankreich, Deutschland, der Eurozone, UK und den USA (alle am 23.10.). Die europäischen Aktienmärkte sollten – nach der Vorwoche mit hoher Vola – untersützt durch die Diskussiton bzgl. einen neuen US-Stimulus Paketes stabil in die neue Woche starten, ohne dass ein Ende der übergeordnete Konsolidierungsstimmung vorbereitet wird.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future – nach dem Test der mittelfristigen Resistance-Zone von 13.100 – 13.300 – den vorherigen kurzfristigen Aufwärtstrend mit einem – von steigenden Volumina begleiteten – Take-Profit-Signal beendet. Da dieses Signal direkt abgearbeitet wurde, hat sich ein neuer kleiner Support um 12.580 ergeben. Nach dem Intraday-Recovery vom Freitag sollte der Future zum Wochenstart im Umfeld der 10-Tage-Linie (aktuell bei 12.930) in einen Trading-Markt hineinlaufen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine