DAX Future: Trading Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach drei Konsolidierungswochen an den US-Aktienbörsen und deutlichen Kursverlusten bei vielen US-Tech-Werten kam es zum Wochenauftrakt – unterstützt durch die intensivierte Diskussion bzgl. eines neuen „US-Stimulus-Paktes“ – auch an den europäischen Aktienmärkten zu eine freundlichen Wochenstart. Die Kombination aus Shortdeckungen und selektiven Käufen sollten auch in den Folgetagen für eine freundliche Stimmung sorgen, ohne dass die europäischen Aktienmärkte die seit Monaten vorliegende übergeordnete Konsolidierng beenden.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future – innerhalb seiner seit Juni 2020 bestehenden mittelfristige Seitwärtspendelbewegung (gestaffelter Support: 11.930 – 12.200; gestaffelte Resistance Zone: 13.100 – 13.400) – in einer Abwärtsbewegung mit Trading-Take-Profit- und Trading-Verkaufssignalen von 13.435 bis auf 12.316 gefallen. Hierbei kam es am Freitag zu einem Mini-Sell-Off (bis 12.316; zusätzlicher Support), sodass es nicht überrascht, dass der Future jetzt mit einem Trading-Kaufsignal (Sprung über die Zone um 12.650) nach oben in Bewegung gekommen ist. Als erste Konsequenz arbeitet der Future am Sprung über die 10-Tage-Linie. Als zweite Konsequenz steht die Aufarbeitung der vorherigen Abwärtsbewegung durch die Etablierung einer neuen, kurzfristigen Aufwärtsbewegung an.

