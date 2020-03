DAX-Future: Trading-Kaufsignal signalisiert (noch) weiteres Recovery-Potential

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel legten die europäischen Aktienmärkte – im Nachklang der am Montag angekündigten Hilfspakete der Notenbanken (z.B. Fed) und Spekulationen über eine baldige Einigung auf ein „riesiges“ US-Konjunkturpaket – deutlich zu. Die Recovery-Rallye war im Umfeld von leicht steigenden Long-Bonds-Renditen sowohl in den USA als auch in Europa begleitet. Die Recovery-Stimmung erfasste alle 19 STOXX Sektoren. Besonders der STOXX Insurance (+13,3%; zurück über der 10-Tage Linie) und der STOXX Basic Resources (+12,8%; nächste Resistance bei 300) profitierten. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips signalisiert jetzt eine Fortsetzung der Recovery-Stimmung.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future (Start: 13.825) einen „Corona-Baisse-Trend“ (Baisse-Trendlinie jetzt bei ca. 10.200) etabliert. Hierbei führte ein beschleunigter Baisse-Trend den Future bis auf das Baisse-Low bei 7.969 (Support). Nach dem Mini-Intraday-Comeback etablierte der Future – vor dem Hintergrund der kurz- und mittelfristige überverkauften Lage – eine Stabilisierung / Trading-Range (Support: 8.200; Resistance: 9.175, zusätzlich Form eines „Mini-Roundings“). Nachdem zuerst der beschleunigte Baisse-Trend beendet wurde, ist der Future jetzt mit einem Trading-Kaufsignal (Sprung über 9.175; Crossen der 10-Tage-Linie) angesprungen. Die gute technische Qualität des Trading-Kaufsignals signalisiert nicht nur eine Kursetablierung oberhalb der 10-Tage-Linie sondern ein technische Recovery. Hierbei sollte es nicht überraschen, wenn der Future den „Corona-Baisse-Trend“ (10.200) testet.

