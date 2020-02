DAX-Future: (Trading-)Kaufsignal setzt sich durch

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche konnten der EURO STOXX 50-Future ca. 45 und der DAX-Future ca. 250 Punkte hinzugewinnen. In der neuen Woche stehen unter anderem folgende Wirtschaftsdaten an: Die Januar-US-Baugenehmigungen, die Januar-US-Wohungsbaubeginne sowie die Januar-US-PPI-Daten (jeweils am 19.02.), die Jan.-US-Leading Indicators und das Februar-Euro-Verbrauchervertrauen (jeweils am 20.02.) sowie die Jan.-Euro-CPI-Daten (am 21.02.). Abgesehen von dem Newsflow bzgl. des Coronavirus sollten aber auch die laufende Berichtssaison und der am kommenden Freitag anstehende kleine Verfall an den Terminmärkten das Handelsgeschehen mitprägen. Mit Blick auf die neue Woche signalisiert die intakte technische Aufwärtsrotation bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips eine Fortsetzung der freundlichen Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht lief der DAX-Future – innerhalb der mittelfristigen Aufwärtsbewegung – ab Mitte November 2019 in eine Seitwärtsbewegung, die von der Support-Zone um 12.880 begrenzt wurde. In den letzen zwei Monaten lag dann eine Trading-Range (Support um 12.880; Resistance um 13.640) vor. Die (mittelfristige) Seitwärtsbewegung hatte bereits einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Zuletzt ist der Future mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal über die Resistance-Zone um 13.640 gesprungen. Da sich das (Trading-)Kaufsignal durchsetzt, sollte der Future an der Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends arbeiten. Für den Wochenstart deuten sich damit moderate Kurssteigerungen in Richtung 14.000 an.

