DAX-Future: Trading-Kaufsignal

In der letzten Woche haben der EURO Stoxx 50-Future ca. 80 und der DAX-Future ca. 280 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten unter anderem der August-US-ISM Index Industrie (03.09.), die August-EU- und Aug.-GB-Einkaufmanagerindizes und die Juli-US-Handelsbilanz (alle 03.09.), die Juli-US-Auftragseingang Industrie und der August-US-ISM Index Dienstleistungen (jeweils 05.09.), die August-US-Arbeitsmarktdaten (06.09.) und die chinesische August-Handelsbilanz (08.09) erwartet. Vor dem Hintergrund der leichten De-Eskalation im US/Chinesischen Handelskonflikt und der (weltweit) deutlich gesunkenen Long-Bond-Renditen sollte sich auch zum Wochen- und Monatsauftakt die freundliche Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten fortsetzen. Aus technischer Sicht war der DAX-Future – nach dem Kursrutsch von 12.598 auf 11.257 – seit Anfang Aug. 2019 in einer Seitwärtspendelbewegung hineingelaufen. Hierbei bildete sich unterhalb der kleinen Resistance-Zone um 11.860 (Nackenlinie) eine Trading-Kopf-Schulter-Kaufformation heraus. Als Konsequenz hatte der Trading-Markt (bzw. die TradingRange) im Umfeld der 10-Tage-Linie bereits ein positiven Grundton. Zum Wochenende ist der Future mit einem Trading-Kaufsignal (Sprung über die Resistance um 11.860) aus der Trading-Bodenformation herausgelaufen. Als erste technische Konsequenz arbeitet der Future damit an der Etablierung eines neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrends. Als zweite technische Konsequenz sollte ein Test der nächsten Resistance-Zone von 12.150 – 12.180 anstehen.

