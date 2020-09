DAX Future: Technischer Tanz auf der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind – begleitet von einem Mixed Picture an der Wall Street (TechWerte und Nasdaq mit Eröffnungsgewinnen; klassiche Sektoren und S&P 500 mit Abgaben) im Umfeld eines schwächeren US-Dollars (z. B. gegenüber dem Euro) mit moderaten Gewinnmitnahmen in die neue Woche gestartet. Zyklische Sektoren wie der Stoxx Chemicals (+0,4%) und der Stoxx Auto & Parts (+0,4%) legten zu, während Finanzsektoren wie der Stoxx Banks (-1,1%) und der Stoxx Insurance (-1,0%) unter den Tagesverlierern waren. In Summe findet sich in der kurzfristigen Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips die US-Dollar Schwäche wieder, so dass sich ein „negativer Grundton“ andeutet und herausbildet.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future – innerhalb der seit März 2020 laufenden Recovery-Bewegung – seit Ende Juli 2020 in einem moderaten Aufwärtsrend (Aufwärtstrendlinie bei 1.2830). Innerhalb dieses Trends war der Future mit einem schwachen Trading-Kaufsignal (B10) aus der Mini-Flagge herausgesprungen und in die gestaffelte Resistance-Zone 1.3100 – 1.3305 hineingelaufen. Dort hat sich direkt auf der noch leicht steigenden 10-Tage-Linie ein Trading-Markt herausgebildet, wobei der Future direkt auf/an der 10-Tage-Linie „tanzt“. Da die guten technischen Hinweise auf ein Crossen der gestaffelten Resistance-Zone fehlen, signalisiert die kurzfristige technische Lage eine Ausweitung dieses Trading-Marktes auf dem vorhandenen Kursniveau. Aufgrund der noch attraktiven impliziten Volas bleibt der konservative Verkauf von Oktober-DAX-Puts, Basis 9.000 von Interesse.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine