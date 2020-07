DAX Future: Technische Doppelstrategie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel weitete sich der freundliche Grundton – trotz des Konsolidierungstages – an den europäischen Akienmäkrten – im Umfeld des EZB-Zinsentscheids (keine zusätzliche geldpolitische Lockerung) und einem festeren Euro (gegenüber dem US-Dollar) aus. Unter den europäischen Sektoren begünstigten fallende europäische Long-Bonds-Renditen eine Rotation in technisch defensivere Sektoren wie den STOXX Utilities (+0,4%; am Recovery-Hoch) und STOXX Telecommunication (+0,35%; im Trading-Markt). Demgegenüber zeigten sich weitere Take Profits und Switches beim STOXX Technology (- 1,7%; Rutsch unter die 10-Tage Linie). Die kurzfristige Sektor- und Blue-Chip-Marktlbreite zeigt auch für den Wochenschluss keine Änderung der zuletzt freundlichen Stimmung an.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Anfang Juni 2020 unterhalb/an der Resistance-Zone von 12.800 bis 13.000 Punkten in einer Konsolidierung mit positivem Grundton. Einerseits ist die mittelfristig überkaufte Lage noch nicht richtig abgebaut, andererseits hat diese Konsolidierung einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Seit Mitte Juni 2020 hat sich (Start: 11.575 Punkte) ein kurzfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie: 12.435 Punkte) herausgebildet. Aktuell arbeitet der Future am Sprung über die Resistance-Zone (12.800 – 13.000 Punkte) und an einem neuen (Trading-)Kaufsignal. Vor diesem Hintergrund bietet sich eine technische Doppelstrategie an. Sollte der DAX-Future über 13.025 Punkte steigen und eine neues (Trading-)Kaufsignal liefern, sollte das DAX-Portfolio-Beta auf 1,1 (1,0 steht für eine neutrale Positionierung gegenüber der Benchmark) angehoben werden. Solange dies nicht vorliegt bleibt es beim konservativen Verkauf von September-DAX-Puts, Basis 8.000 Punkte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate