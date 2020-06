DAX Future: Take-Profit-Signal beendet – Zweiter Recovery-Trend

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der DAX-Future ca. 600 und der Euro Stoxx 50-Future 140 Punkte verloren. In der kommenden Woche stehen folgende Wirtschaftsdaten an: Die Mai-China-Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze, die April-EWU-Handelsbilanz (alle 15.06.), der Juni-EWU-ZEW-Index, die Mai-USA-Industrieproduktion, die April-USA-Lagerbestände (alle 16.06.), die Mai-USA-Wohnungsbaubeginne (17.06.) sowie der Mai-USA-Frühindikator (18.03). In der neuen Woche, die vom anstehenden Quartalsverfall an den Terminbörsen mit geprägt sein sollte, dürfte sich die neue Konsolidierungsstimmung, mit getragen von der Angs vor der zweiten „Corona-Welle“, fortsetzen.

Aus techischer Sicht durchläuft der DAX-Future seit Mitte März ein „V“-Recovery, wobei sich ab Mitte Mai (Start um 10.200 Punkte) ein zweiter Recovery-Trend (Trendlinie zuletzt um 12.300 Punkte leicht oberhalb der 10-Tage-Linie) ergab. Nach einem Kursanstieg von über 2.700 Punkten in knapp drei Wochen waren die Trading-Kaufsignale abgearbeitet und die kurzfristig technische Kurszielzone (12.800 – 13.000) erreicht. Angesichts der kurzfristig überkauften Lage überrascht es nicht, dass der DAX-Future die hohe Aufwärtsdynamik und den zweiten Recovery-Trend in dieser Form nicht durchhalten konnte. Zuletzt hat der Future diesen Trend mit einem (Trading-)Take-Profit-Signal beendet. Jetzt steht eine Gegenbewegung zum Abbau der mittelfristig überkauften Struktur an. Anfang der neuen Woche sollte es der DAX-Future schwer haben, die kleine Supportzone um 11.750 – 11.760 auch zu verteidigen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate