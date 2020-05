DAX-Future: Support um 10.200 verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten – unter anderem begleitet von US-Konjunktursorgen nach den US-Arbeitsmarktdaten (+2,9 Mio. neue Arbeitslosenhilfenanträge) und der Rhetorik von Fed-Chef Powell – die zum Wochenstart angelaufene Stimmungseintrübung aus. Bei den europäischen (STOXX-)Sektoren hielt die Eintrübung der kurzfristigen Marktbreite an. Alle 19-Sektoren waren erneut mit Abgaben belegt, welche bei relativ schwachen Sektoren wie dem STOXX Autos & Parts (-4,6%; neues Trading-Verkaufssignal) und dem STOXX Insurance (-4,5%; Verkaufssignal arbeitet) am deutlichsten waren. In Summe hat sich – nach Wochen der Recovery Stimmung – trotz eines Stabilisierungstag zum Wochenschluss der negative Grundton an den europäischen Aktienmärkten verfestigt.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future – innerhalb seiner Recovery-Bewegung – in eine Trading-Range (gestaffelter Support: 10.120 – 10.200; Resistance um 10.800) hineingelaufen. Diese hatte einen positiven Grundton und zwei Versuche, sich mit Tradiing-Kaufsignalen nach oben abzusetzen. Da diese jeweils gescheitert sind, kam es zuletzt zu einem Take-Profit-Signal (Crossen der 10-Tage-Line), so dass der Future bis in die Support-Zone zurückgefallen ist. Einerseits ist hierdurch ein neuer, kurzfr. Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie bei 10.800) entstanden. Andererseits hat der Future den Support-Bereich von 10.120 bis 10.200 getestet und bestätigt, so dass jetzt nach dem Mini-Intraday-Comeback ein – auch von Shortdeckungen vor dem Wochenende getragene – freundlicher Stabilisierungtag (oberhalb des Supports (10.200) aber unterhalb der 10-Tage-Linie anstehen sollte.

