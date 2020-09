DAX Future: Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach dem Kursrutsch vom Wochenauftakt kam es am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von einigen Shortdeckungen – zu einem Stabilisierungstag bei fallenden Handelsvolumina. Besonders auffällig war aber die unveränderte relative Schwäche des Banken- und Versicherungssektors, während der Technologie- und Chemiesektor direkt wieder an ihre vorherige relative Stärke anknüpfen konnten. Insgesamt signalisiert aber die Sektor- und Blue-Chip-Marktbreite keine Verbesserung der zuletzt eingetrübten Stimmungslage.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future sowohl den Juni-Aufwärtstrend (von 11.800 Punkten) als auch den moderaten Aufwärtskanal (seit Anfang August 2020) mit Take-Profit- und Trading-Verkaufssignalen verlassen. Zuerst ist damit die mittelfristige Resistance-Zone von 13.100 – 13.272 Punkten mehrmals getestet und bestätigt worden. Diese Resistance-Zone sollte auch dem nächsten Kursaufschwung entgegen stehen. Aus sehr kurzfristiger technischer Sicht deutet sich nach dem Kursrutsch bis auf 12.478 Punkte (neuer kleiner Support) eine Kurzfrist-Stabilisierung oberhalb dieser Marke an. Hierfür spricht auch das am Dienstag aufgetretene In-Day (Intraday-Kurslow oberhalb des Intraday-Kurslows vom Montag; Intraday-Kurstop vom Dienstag deutlich unterhalb des Intraday-Kurstops vom Montag) sowie die fallende Volumina. Da der Future nicht nach oben umgeschlagen ist, sollte zunächst nicht mehr als diese kurzfristige Stabilisierung auf der technischen Tagesordnung stehen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine