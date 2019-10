DAX-Future: Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Wochen haben der EURO STOXX 50-Future ca. 100 und der DAX-Future ca. 400 Punkte verloren. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. der August-China-Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, die September-USA-Erzeugerpreise (08.10.), die September-USA-MBA-Hypothekenanträge und der September-USA-Großhandelsumsatz (09.10.), die September-USA-CPI.-Daten (10.10.) die USA-September-Import- und Exportpreise sowie das USA-Oktober-Verbrauchervertrauen Uni Michigan (11.10.) erwartet. Darüber hinaus wird u.a. Newsflow von der Fed (08.10./9.10.) und bzgl. des Handelskonflikts USA/China erwartet. Auch wenn sich die Stabilisierung Anfang der Woche zunächst fortsetzen sollte, dürfte die übergeordnete Konsolidierungstimmung an den europäischen Aktienmärkten zunächst Bestand haben.

Aus technischer Sicht stieg der DAX-Future ab August 2019 von 11.241 auf 12.480. Anschließend verließ er seinen Aufwärtstrend zur Seite und etablierte eine Trading-Range (Resistance: 12.480 – 12.600; gestaffelter Support: 12.295 – 12.127). Zuletzt ist der Future mit einem Trading-Verkaufssignal aus dieser Range herausgefallen. Damit steht eine Gegenbewegung (auf den Kursanstieg von 11.241 auf 12.480) auf der Tagesordnung. Zuerst ist der Future bis auf die Support-Zone um 11.800 (alte Nackenlinie vom Augus 2019; siehe Chart) zurückgefallen. Jetzt steht eine Stabilisierung in Form eines Trading-Marktes an/oberhalb dieser Support-Zone an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate