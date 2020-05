DAX-Future: Rückfall in die alte Trading Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte kamen im Mittwochshandel – trotz einer stabilen Wall Street Eröffnung im Umfeld von niedriger als erwarteten ausgefallenen US-CPI-daten und einer Ausweitung der Recovery-Rallye bei den Öl-Futures –nicht über ein Mixed Picture hinaus. Während der STOXX Telco (+2,7%; arbeitet am Abschluss des Trading-Marktes) und der STOXX Utilities (+1,0%) begleitet vom Mikro-Newsflow der Earnings-Season unter den Tagesgewinnern waren, weiteten der STOXX Autos (-0,8%; in der moderaten Recovery) und

der STOXX Travel & Leisure (-1,1%) ihre relative Schwäche aus. In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von reduzierten Vola-Indizes und Handelsvolumina – nur noch ein Mixed Picture vor.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery, wobei sich dass mittelfristige Aufwärtsmomentum weiter abschwächt und sich damit in Richtung eines „normalen“ Niveaus bewegt. In den letzten Wochen ist der Future in einen Trading-Markt / Trading-Range mit der charttechnischen Form einer moderaten Aufwärtsdreieck (Resistance um 10.810; untere Aufwärtstrendlinie und Support um 10.200) hineingelaufen. Innerhalb der Range lag ein freundlicher technischer Grundton vor. Zuletzt hatte der Future mit Hilfe eines Mini Aufwärtstrendkanal (unteren kurzfristige Aufwärtstrendkanallinie bei 10.700) den zweiten Versuch unternommen, sich aus der Trading-Range nach oben abzusetzen. Da dies nicht nachhaltig gelungen ist, steht jetzt der Rückfall in die alte Trading-Range auf der Agenda.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine