DAX Future: Resistance um 13.435 Punkte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel legten die europäischen und US-Aktienmärkte begleitet von Fortschritten bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket – trotz unter Erwartungen ausgefallener US-Konjunkturindikatoren wie z. B. der November-US-Industrieproduktion – zu. Dabei waren zyklische Sektoren wie der STOXX Auto & Parts (+2,9%; Mini-Trading-Kaufsignal) und der STOXX Basic Resources (+2,0%; testet den langfristigen Resistance um 500 Punkte) besonders gefragt. Insgesamt hat der europäische Aktienmarkt im Vorfeld des Fed-Zinsentscheides am Donnerstag und dem großen Verfall am Freitag nun einen freundlichen Grundton.

Aus technischer Sicht stieg der DAX-Future im Nachklang der US-Election im November 2020 in einem beschleunigten Aufwärtstrend zügig bis auf 13.290 Punkte. Danach bildete sich ein kurzfristiger flacherer Aufwärtstrend heraus, in dem der Future bis Ende November 2020 auf 13.435 Punkte kletterte. Hier ergab sich eine Trading-Range (Support: 13.100; Resistance: 13.435 Punkte) im direkten Umfeld der mittlerweile flach verlaufenden 10-Tage-Linie. Am Freitag der Vorwoche gab es einen kurzen Rutsch auf 13.002 Punkte. Die Trading-Range wurde jedoch nicht nachhaltig aufgegeben, sondern es kam direkt zu einem Comeback. Dabei ist der Future zurück über die 10- Tage Linie gestiegen und deutet nun einen Test der Resistance um 13.435 Punkte an. Dadurch erhält die nach oben trendbestätigende Seitwärtsphase einen leicht positiven Touch.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine