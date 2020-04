DAX-Future: Recovery weiterhin intakt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten – mit dem Rückenwind des Newsflows bzgl. der „CoronaPandemie“ und einer freundlichen Wall Street-Eröffnung (u.a. deutliche Zugewinne an der Technologie-Börse Nasdaq) ihre laufende Recoveries im Dienstagshandel aus. Unter den europäischen STOXX Sektoren waren unter anderem der STOXX Technology (+3,0%; 200-Tage Linie bei 500 Punkten voraus) und der STOXX Health Care (+2,6%, zurück über der 200-Tage Linie) unter den Tages- und Krisengewinnern und bauten damit ihre relative Stärke im europäischen (STOXX -)Vergleich weiter aus . Der STOXX Travel & Leis. (-2,6%; intakter kurfr. Comeback-Trend) gab demgegenüber einen Teil seiner Shortdeckungsgewinne wieder ab. Mit Blick auf die Wochenmitte signalisiert die weiterhin intakte Recovery-Sektoraufwärtsrotation, dass die Recovery-Stimmung an den europäischen Aktienmärkten andauert, bevor zum Wochenschluss der kleine Verfall an den Terminmärkten das Handelsgeschehen mit beeinflussen sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 und Kursen um 7.943 in einem Recovery-Trend, dessen Recovery-Trendlinie jetzt genau auf der steigenden 10-Tage-Linie bei ca. 10.000 liegt. In der letzten Woche war der Future mit (zwei) Trading-Kaufsignalen (Sprung über 9.800 und über 10.120) aus der trendbestätigenden „Flagge“

nach oben herausgelaufen. Innerhalb des Recovery-Trends hat sich in den letzten Handelstagen ein zusätzlicher (Mini-)Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei ca. 10.550; Trendlinie läuft parallel zum Recovery-Trend) herausgebildet. In Summe deutet sich für die kommenden Handelstage eine Fortsetzung des Recovery-Trends in Richtung 11.000 an.

