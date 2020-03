DAX-Future: Recovery intakt

Während zum Wochenauftakt in Europa die unterschiedlichen Auffassungen zur Finanzierung / Bewältigung der „Corona-Krise“ zu einer uneinheitlichen Tendenz bei den europäischen Long-Bonds (Kern-Eurozone mit Kursgewinnen, in Südeuropa eher Kursverluste) geführt hat, steht bei europäischen Aktienmärkten die etwas sinkende Intraday-Vola im Vordergrund. Dabei hat sich der europäische Sektor-Split (unterschiedliche Kurstendenz) verfestigt. Hervorzuheben bleibt die relative Stärke der Bereiche HealthCare und Technology, In Summe signalisiiert die kurzfr.Marktbreite (Sektoren und Blue-Chips) im Vorfeld des Quartalsendes eine Fortsetzung der Recovery-Stimmung an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte Februar 2020 und Kursen um 13.825 in dem „Corona-Baisse-Trend“, dessen Trendlinie steil abfällt und jetzt bei ca. 9.800 angekommen ist. Mitte März 2020 war der Future znächst aus der Abwärtsbeschleunigung (bis auf 7.969) zur Seite in eine Trading-Range (Resistance umd 9.175) gelaufen. In der letzten Woche führte das erste (Trading-)Kaufsignal (Sprun güber 9.175 und über die 10-Tage-Linie) den Future in ein Recovery. Nach dem ersten Test des „Corona-Baisse-Trends“ bei 10.150) ergab sich Konsolidierung (direkt unterhalb der Baisse-Trendlinie). Diese Mini-Konsolidierung hat bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn sich der Future sowohl am Abschluss des „Corona-Baisse-Trend“ als auch dieser Konsolidierung arbeitet. Eine Kursetablierung oberhalb von 10.000 steht aber erst nach einen neuen Trading-Kaufsignal (Verlassen der Konsolidierung) an.

