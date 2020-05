DAX-Future: Rallye-Niveaus werden verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel legten die europäischen Aktienmärkte – trotz politischer Unsicherheiten z.B. wegen USA/ HongKong und Diskussionen bzgl. des zukünftigen europäischen Konjunkturprogramms den fünften Tag in Folge zu. Dabei lief die Aufwärtsrotation in „Re-Opening-Gewinner“ noch etwas weiter, jedoch meldete sich mit dem STOXX Health Care (+2,3%; Support um 900 Punkte behauptet; bisher bester (STOXX-)Sektor in 2020) ein klassischer „Corona-Krisengewinner“ wieder zurück. In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten weiterhin die positive Recovery-Stimmung vor, wobei nach der Rallye (+1.600 Punkten in zwei Wochen) ein Konsolidierungstag zum Wochenschluss nicht überraschen dürfte.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung. Aus der trendbestätigenden Konsolidierung (Trading-Range: Support um 10.200; gestaffelter Resistance ab 10.810) ist der Future mit dem 4. und 5. Trading-Kaufsignal nach oben herausgelaufen und hat einen neuen 2. Recovery-Trend etabliert. Hierbei liegt die Aufwärtstrendlinie jetzt bei ca. 11.200 (direkt oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie). Einerseits werden die erreichten Rallye-Niveau im Regelfall verteidigt. Andererseits sind die beiden Trading-Kaufsignale abgearbeitet, sodass ein technischer Konsolidierungstag (inkl. reduzierten Handelsvolumina, geringerer Intraday-Vola etc.) anstehen sollte.

