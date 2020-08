DAX Future: Positiver Grundton

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind mit einem klassischen Trading-Tag (geringe Volumina, kleine Intraday-Spanne) in die neue Woche gestartet. Dies war – nach leicht unter Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. August-Empire State Manufacturing Index) – von einer freundlichen Wall Street-Eröffnung (Nasdaq mit Zugewinnen) und steigenden Edelmetallkursen begleitet. In diesem Umfeld gehörten u.a. der STOXX Basic Resources (+1,7%) und der STOXX Technologies (+0,9%) zu den größten Tagesgewinnern in Europa. In Summe arbeitet eine moderate Sektoraufwärtsrotation in Europa, welche in dieser Woche andauern sollte.

Aus technischer Sicht ist beim DAX-Future – innerhalb der seit März 2020 laufenden Gesamtrecoveries – der kurzfristige Abwärtstrend (Mitte Juli 2020 bis Ende Juli 2020; Kursrückgang: 13.305 (Resistance) bis 12.200 (Support)) Punkte seit Anfang August 2020 in einen kurzfristigen Aufwärtstrend (Aufwärstrendlinie bei 12.800 Punkten direkt unterhalb der leicht steigenden 10-Tage-Linie) umgeschlagen. Zuletzt hat der DAX-Future, der im europäischen Vergleich eine relative Stärke aufweist, noch innerhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends an Aufwärtsmomentum verloren und befindet sich damit oberhalb der 10-Tage-Linie bereits in einem Trading-Markt mit einem positiven Grundton. Da die technischen Hinweise auf ein Angehen der Resistance-Zone (13.100 – 13.305 Punkte) fehlen, sollte sich dieser Trading-Markt auf dem aktuellen Kursniveau zunächst ausweiten.

