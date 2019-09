DAX-Future: Portfoliodiskussion

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit einem klassischen Konsolidierungstag (geringe Intraday-Vola; deutlich reduzierte Handelsvolumina) haben die europäischen Aktienmärkte auf die zinspolitischen Entscheidungen

der US-Notenbank gewartet (die Fed hat wie erwartet die Fed Funds um 0,25% in die neue Range 1,75% – 2,0% gesenkt; Märkte erwarten noch mindestens eine weitere Zinssenkung in 2019). Darüberhinaus hat auch die Bank von Japan ihre lockere Geldpolitik bestätigt. Die laufende Konsolidierungsstimmung war bisher durch geringe Abgabe- und Take-Profit-Bereitschaft geprägt, so dass die Rallye-Gewinne der Vorwochen verteidigt wurden. Insgesamt deutet sich eine zeitliche Ausweitung der Konsolidierungstimmung an.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future den kurzfristigen „high speed“ Aufwärtstrend der Vorwochen (Gesamtkursanstieg von 11.257 auf 12.496) zur Seite in eine Konsolidierung verlassen. Diese wird bisher – trotz der bevorstehenden Roll-Transaktionen aufgrund des Quartal- Verfalls – von geringen Handelsvolumina begleitet. Darüber hinaus deutet sich eine Trading-Range mit dem Support-Zone im Umfeld der 10-Tage-Linie und der gestaffelten Resistance-Zone von 12.500 bis 12.650 an. Da die kurzfristige überkaufte Lage weiterhin nicht ausreichend abgebaut ist, sollte sich die Konsolidierung zeitlich ausweiten. Beim „Yield- Enhancement-Portfolio“ mit konservativ verkauften September-DAX-Puts und September-EURO STOXX 50-Puts deutet sich kein Handlungsbedarf an. Die verkauften Optionen sollten jeweils am optimalen Gewinnpunkt verfallen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate