DAX Future: Portfoliodiskussion

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte legten – begleitet von steigenden Rohstoff-Futures (z. B. Kupfer) und im Umfeld der laufenden Berichtssaison – moderat zu. Dabei handelten viele Leitindizes wie z. B. der Nasdaq Composite und der DAX im Umfeld ihrer All-Time Highs. Unter den europäischen Sektoren wurden defensive Sektoren wie der STOXX Telco (+1,2 Prozent) und der STOXX Personal Care, Drug, & Grocery Stores (+1,0 Prozent) von der Aufwärtsrotation aufgegriffen.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Ende Oktober 2020 (Start bei 11.303 Punkten) in einer Aufwärtsbewegung. Seit Ende Dezember 2020 – ausgehend von Kursen um 13.000 Punkten – hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 13.800 Punkten und damit leicht unterhalb der moderat steigenden 10-Tage-Linie) herausgebildet. In den letzten Handelstagen ist es zu einer trendbestätigenden Mini-Konsolidierung (um 13.950 Punkten) gekommen. Hier deutet sich weiterhin eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und eine Kursetablierung oberhalb von 14.000 Punkten an. Das DAX- und EURO STOXX 50-Portfoliobeta von 1,1 tragen der aktuellen technischen Lage ausreichend Rechnung. Die vorher verkauften Januar-EURO STOXX-50-Puts, Basis 2.300, 2.400, 3.125 Punkte, die noch vor der US-Wahl und den damals vorliegenden hohen implizieten Volas (für Index-Optionen mit kurzer Restlaufzeit) aufgebaut wurden, sollten jeweils am optimalen Gewinnpunkt verfallen. Damit ist es bei diesen Positionen zu einem moderaten Yield-Enhancement gekommen.

