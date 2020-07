DAX Future: Niveaus verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel kam es an den europäischen Aktienmärkten – nach den ausgeprägten Gewinnen seit dem Wochenstart und einigen unter den Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z.B. Juni-Verkäufe bestehender Häuser) – zu einem normalen Konsolidierungstag. Bei den europäischen STOXX-Sektoren trübte sich die kurzfristige Marktbreite leicht ein, wobei unter anderem der STOXX Media (-1,7%) und der STOXX Oil & Gas (-2,6%) mit Take-Profits zurück fielen. Nach den freundlichen Vorwochen überrascht es nicht, dass die europäischen Aktienmärkte aktuell im Umfeld der Q2-Berichtssaison durch Gewinnmitnahmen etwas an Aufwärtsmomentum verlieren. Die übergeordnete freundlichen Stimmung hält aber an.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit dem März 2020-Tief bei 8.222 Punkten in einer Aufwärtsrallye. Dabei erreichte er nach den ersten fünf Kaufsignalen Anfang Juni 2020 ein Hoch bei 12.906 Punkten. Mit der dann folgenden Konsolidierung fiel er auf 11.575 Punkte. Hier etablierte sich ein etwas flacherer Aufwärtstrend. Darin stieg der Future nach drei weiteren Kaufsignalen zuletzt auf ein Hoch bei 13.305 Punkten. Dabei entstand eine kurzfristig leicht überkaufte Lage. Diese baut der Future gerade in einer normalen Mini-Konsolidierung ab. Diese hat einen nach oben trendbestätigenden Charakter, solange der Future nicht unter die Aufwärtstrends bei 12.850 bzw. 12.650 Punkten abrutscht.

