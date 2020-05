DAX-Future: Neues Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet vom Newsflow über anhaltende Lockerungen bei den „Corona-Lockdowns“ und im Umfeld von fallenden europäischen Long-Bonds Renditen im Vorfeld des Fed- und EZB Zinsentscheides (Mittwoch und Donnerstag; keine Leitzinsänderungen erwartet; Fokus auf der Implementierung von sonstigen geldpol. Impulsen) weiteten die europäischen Aktienmärkte im Dienstagshandel ihre laufende Recovery mit deutlichen Zugewinnen aus. Zusätzlich wurden viele Q1-Finanzdaten überwiegend positiv aufgenommen. 18 von 19 Stoxx-Sektoren legten zu, was für eine Verbesserung der kurzfristige Sektor- und Blue-Chip-Marktbreite sorgt. Vor diesem Hintergrund verfestigt sich – nach gut drei Wochen Konsolidierungsstimmung – der freundliche Grundton an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 (Kurse um 7.943) in einer Recovery-Bewegung. Seit Ende März 2020 hat sich ein (erster) Recovery-Trend ergeben, dessen Recovery-Trendlinie jetzt bei 10.250 angekommen ist. Hier liegt bisher ein hohes Aufwärtsmomentumg vor. Nach der Rallye bis auf 10.810 hat sich in den letzten drei Wochen eine Konsolidierung / Trading-Range (Support: 10.120; Resistance: 10.810) ergeben. Diese hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Nach drei Wochen Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie (kurzfristige neutrale Lage) hatte ein freundlicher Grundton den Future bis in die Resistance-Zone um 10.800 geführt. Jetzt steht ein neues Trading Kaufsignal mit einem ersten kurzfristigen technischen Kurspotential bis 11.000 auf der Agenda.

