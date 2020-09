DAX Future: Neue Marken

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche hat der (Dezember-)Euro STOXX 50-Future ca. 20 Punkte verloren und der (Dezember-)DAX-Future ca. 50 Punkte gewonnen. In der neuen Woche sollten folgende Macro-Daten im Fokus stehen: CHN-Leitzins für 1- und 5-jährige Kredite (21.09), USA-August-Verkäufe bestehende Häuser (22.09), EUR-September-Einkaufsmanagerindizes, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen (23.09), USA-1. Oktober-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, USA-August-Neubauverkäufe (beide 24.09), EUR-August-Geldmenge M3 und USA-August-Auftragseingang langlebige Güter (beide 25.09). Daneben sollte in der neuen Wochen der Fokus auf dem politischen und Marko-Newsflow (z.B. zweite US-Stimuluspaket, Brexit-Verhandlungen etc.) liegen.

Aus technischer Sicht befindet sich der (Dezember-)DAX-Future seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtskonsolidierung (mit einem freundlichen Grundton). Diese wird einerseits durch den mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie: 12.850) und andererseits durch die Resistance-Zone um 13.772 begrenzt. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung hat sich seit Anfang Augusut 2020 (Start bei ca. 12.600) eine moderater Aufwärtskanal (untere Aufwärtstrendkanallinie ebenfalls bei 12.850) herausgebildet. Innerhalb des Kanals ist der Future bis an die mittelfristige Resistance-Zone gelaufen und befindet sich dort in einem (kurzfristigen) Trading-Markt. Innerhalb dieses Trading-Marktes startet der Future mit einen negativen Grundton in die neue Woche.

