DAX-Future: Neue (Kern-)Trading-Zone

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten im Donnerstagshandel – vor dem Hintergrund von Kurssteigerungen bei den Öl-Futures, leicht anziehenden Volatilitätsindizes (z. B. europäische VSTOXX), anhaltender Rhetorik zum US./chin.-Handelsstreit und einer leichteren Wall Street- Eröffnung – ihre laufende Konsolidierungstimmung aus. Bei den europäischen Sektoren zeigte sich ein Slowdow der Marktbreite. Hier waren 18 der 19 Sektoren von Kursabgaben belastet. Die Switches – raus aus dem Stoxx Basic Resources (-1,4%; wieder unter der 200-Tage Linie; neues Take-Profit-Signal) und dem STOXX Financial Services (-1,3%; nach der M&A Phantasie wurde der kurzfristige Aufwärtstrend zur Seite verlassen) – verdeutlichen diese Tendenz. In Summe überrascht es nicht, wenn die europäischen Aktienmärkte – nach dem Auslaufen der Rallye-Stimmung – mit der Konsolidierungsstimmung ins Wochenende gehen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future – innerhalb des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends (Aufwärstrendlinie bei 12.455) – Mitte Oktober 2019 mit einem (Investment-)-Kaufsignal über 12.480 angesprungen. Die folgende Rallye führte den Future bis zuletzt auf ein Jahreshoch bei 13.374. Insgesamt läuft der Future seit Anfang November 2019 aber in einem Trading-Markt seitwärts, wobei sich jetzt eine verbreiterte Kern-Trading-Zone – zuletzt 13.000 bis 13.375 – ergeben hat. Auf der einen Seite hat diese Konsolidierung noch einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Auf der anderen Seite deutet der Rückfall unter die 10-Tage Linie und der damit vorliegende Slowdown an, dass – nach den Kursgewinnen seit August 2019 – die überkaufte Lage noch nicht ausreichend abgebaut ist. Dies spricht zum Wochenschluss für eine weitere Ausweitung der laufenden Konsolidierung in der Kern-Trading-Zone.

